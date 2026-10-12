- القيود تشمل حاملي 31 جنسية حتى مزدوجي الجنسية الفرنسية.. والقائمة لا تعني حظر دخول مواطني هذه الدول إلى إسرائيل

كشف موقع «ميديابارت» الفرنسي عن توجيه إسرائيلي يُلزم شركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس» بالتحقق من جنسيات أفراد أطقم الطائرات، واستبعاد حاملي جنسيات دول لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بإسرائيل من الأطقم المسموح لها بالعمل على الرحلات التي تدخل المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك في أعقاب محاولة هجوم وصفها الموقع بالإرهابية.

ووصف الموقع الفرنسي الإجراء بأنه تمييزي، مشيرًا إلى أن «إير فرانس» تطبقه دون الإعلان عنه صراحةً، وأن الشركة امتثلت للتوجيه الصادر عن وزارة النقل الإسرائيلية خلال أقل من أسبوع.

وبحسب «ميديابارت»، وردت التعليمات في مذكرة وجهتها «إير فرانس» إلى الطيارين وأفراد أطقم الضيافة الجوية، حصل الموقع على نسخة منها، وجاء فيها: «تشير الدولة الإسرائيلية إلى أنه لا يجوز لأي فرد من أفراد طاقم الطائرة يدخل المجال الجوي الإسرائيلي أن يحمل جنسية دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بدولة إسرائيل، أو أن يحمل جنسيتها إلى جانب جنسية أخرى».

** 31 جنسية مشمولة بالقيود

ووفقًا لما نشره الموقع الفرنسي، تشمل القائمة 31 جنسية يُمنع حاملوها من أفراد أطقم الطائرات من العمل على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، استنادًا إلى التوجيهات الإسرائيلية التي نُقلت إلى الشركة.

وتضم القائمة جنسيات أفغانستان، والجزائر، والسعودية، وبنجلاديش، وبروناي، وكولومبيا، وجزر القمر، وكوريا الشمالية، وكوبا، وجيبوتي، وإندونيسيا، والعراق، وإيران، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، ومالي، وموريتانيا، ونيكاراجوا، والنيجر، وسلطنة عُمان، وباكستان، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وفنزويلا، واليمن.

**هل تشمل القيود مزدوجي الجنسية؟

بحسب «ميديابارت»، تسري القيود على أفراد الأطقم الذين يحملون جنسية إحدى الدول المدرجة، حتى إذا كانوا يحملون الجنسية الفرنسية أيضًا. وبذلك، تشمل الإجراءات، وفقًا للتقرير، العاملين الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية أو الفرنسية والتونسية.

وأوضح الموقع أن القائمة تتعلق بجنسيات أفراد أطقم الطائرات المشمولين بالتوجيه، ولا تعني فرض حظر عام على دخول مواطني هذه الدول إلى إسرائيل.