وزير الخارجية يطالب نظيره الهولندي بتوضيح ملابسات القبض على أحد المصريين وسرعة الإفراج عنه

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الهولندي توم بيريندسن تناول خلاله مسار وتطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثار الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي من جانب السلطات الهولندية طبقا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١، وأهمية احترام هذه الالتزامات بالكامل، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل في ظل حرص السلطات المصرية الكامل على توفير الحماية اللازمة لكافة البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر، وهو ما اتفق معه الوزير الهولندي.

كما أثار وزير الخارجية حالة المواطن المصري ألقت السلطات الهولندية القبض عليه أمس، وطالب بمعرفة ملابسات تلك الواقعة وسرعة الإفراج عنه.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور فيما بينهما، وحل المسائل العالقة، وبما يحافظ على العلاقات الودية التي تجمع بين البلدين على مدار العقود الماضية.