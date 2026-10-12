مهرجان القاهرة السينمائي: سنعدل ملامح شادية على البوستر الرسمي ليليق بقيمتها وصورتها لدى الجمهور

• فؤادة التي فتحت الهويس رمز سينمائي خالد.. والاحتفاء بها له دلالة نعتز بها



قال مصدر بمهرجان القاهرة السينمائي، إنه بعد مراجعة الملصق الرسمي للدورة الـ47 بمقاساته الكبيرة، قررت إدارة المهرجان تعديل ملامح وجه الفنانة شادية ليليق بقيمتها وبصورتها في وجدان جمهورها، مؤكدا على أن «فؤادة» التي فتحت الهويس رمز سينمائي مصري خالد، والاحتفاء بها الآن له دلالة نعتز بها.

كان مهرجان القاهرة السينمائي، استجاب لطلبات الغاضبين من بوستر الدورة ٤٧، وقرر تعديله بعد أن تأكدت إدارة المهرجان من أن صورة الفنانة شادية تغيرت ملامحها.

وأكد الفنان حسين فهمي، خلال اتصال تليفوني مع الزميلة الصحفية هبة محمد علي، نشرت تفاصيلها على فيسبوك، أنه بعدما شاهد البوستر في صورته المكبرة، لاحظ بالفعل أن ملامح الفنانة الكبيرة شادية قد تغيرت، وأنه ينوي إجراء تعديلات على البوستر، مشددا على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن النقد حق أصيل لا ينبغي أن يزعج صاحبه ما دام مطروحا في إطاره المهني.

كان البوستر الرسمي للدورة ٤٧ آثار جدلا منذ الإعلان عنه امس، وطالب كثير من المهتمين بالشأن الفني والثقافي بتغييره، ليس اعتراضا على فكرته، ولكن لأن ملامح الفنانة شادية في شخصية فؤادة بفيلم شيء من الخوف، تغيرت بسبب تدخل الذكاء الاصطناعي.