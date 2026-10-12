محمد جبريل يطالب بخطة موحدة لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

- طلب إحاطة للحكومة بشأن العقارات المهددة بالانهيار وقرارات الإزالة والترميم غير المنفذة.. ومطالب بتوفير سكن بديل للأسر المتضررة

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة بشأن أزمة العقارات المائلة والآيلة للسقوط بالمحافظة، مطالبًا الحكومة بوضع خطة متكاملة للتعامل مع الملف، وتحديد أولويات التدخل وفقًا لدرجات الخطورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وقال جبريل، في بيان صحفي، إنه وجّه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية واضحة وسياسة موحدة بين الجهات المعنية، تستند إلى حصر دقيق ومحدث للعقارات المهددة بالانهيار، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان.

وشدد النائب على أهمية حصر العقارات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن، إلى جانب العقارات التي جرى إخلاؤها، وتلك التي لا يزال سكانها يقيمون بها رغم خطورتها، مشيرًا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمثل خطوة أساسية لتحديد حجم الأزمة وتوجيه جهود التدخل إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقًا عاجلًا بين مختلف الجهات الحكومية، ووضع آليات واضحة لتنفيذ قرارات الإزالة والترميم، بالتوازي مع توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وعدم تركهم دون مأوى.

وأشار جبريل إلى أن الدائرة الرابعة بالإسكندرية، التي تضم مناطق كرموز ومينا البصل واللبان ومحرم بك وغربال، تحتاج إلى اهتمام خاص ضمن خطة شاملة للتعامل مع العقارات المائلة والآيلة للسقوط، في ضوء التحديات المرتبطة بهذا الملف في عدد من مناطقها.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رد الحكومة بشأن خطتها للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، وآليات تنفيذ قرارات الإزالة والترميم، وتوفير السكن البديل للأسر المتضررة، وصولًا إلى حلول جذرية ومستدامة تحد من مخاطر هذه العقارات وتحافظ على سلامة المواطنين.