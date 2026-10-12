وزير الدولة بالخارجية الألمانية: أمامنا فرص كثيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، إنّ ألمانيا ترى أن مصر تسير في مسار إيجابي على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك فرصًا عدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال العمل المشترك، وتبادل القوى العاملة المصرية، وزيادة استثمارات الشركات الألمانية في السوق المصرية.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى يسعى الجانبان إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود وجهات نظر مختلفة يتطلع البلدان إلى تقريبها مستقبلًا.

ونوه إلى أن الطاقة تمثل ملفًا مهمًا في ظل التطور التكنولوجي العالمي والزيادة المستمرة في عدد السكان، وما يصاحبها من ارتفاع الطلب على الطاقة، موضحًا أن البلدين لديهما مصالح مشتركة في ضمان مرونة الحصول على الطاقة وتوسيع مصادرها.

ولفت إلى أن ألمانيا تمتلك خبرات فنية ترغب في مشاركتها مع مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف بصورة عادلة.

وأكد أن زيارته إلى مصر شهدت إجراء حوارات بهدف تهيئة المجال أمام إبرام اتفاقات واستثمارات جديدة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توثيق العلاقات مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والبحث عن أفضل السبل للتوصل إلى اتفاقات ملموسة واستثمارات محددة.