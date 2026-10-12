أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، استشهاد 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4 آلاف و389 شهيدا و12 ألفا و424 جريحا.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي، إن 3 أشخاص استشهدوا خلال 24 ساعة الماضية ما رفع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ 2 مارس وحتى 12 أكتوبر الجاري إلى 4 آلاف و389 شهيدا و12 ألفا و424 جريحا.

وأوضحت أن شخصا استشهد بقصف مدفعي إسرائيلي، واثنين بانفجار مخلفات حرب جنوبي لبنان.

وتزامن ذلك مع غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة جنوبي البلاد.

وأضافت أن إجمالي الضحايا منذ 8 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 8 آلاف و956 شهيدا و30 ألفا و660 جريحا.

ومنذ ذلك التاريخ، يتعرض لبنان لهجمات إسرائيلية أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، وتصاعدت وتيرتها مجددا منذ 2 مارس الماضي.

وتتواصل الهجمات رغم توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو الماضي، "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني فيها.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها جنوبي لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق لبنانية، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.



