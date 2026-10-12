محمود ممدوح لاعب مودرن يسجل أول هاتريك في الدوري

سجل محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، أول ثلاثية "هاتريك" في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، بعدما هز شباك الشرقية إنبي ثلاث مرات في الشوط الأول من مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وفرض ممدوح نفسه نجمًا للمواجهة، بعدما قاد مودرن سبورت للتقدم بنتيجة 3-2 مع نهاية الشوط الأول، في لقاء شهد إثارة هجومية كبيرة وتسجيل خمسة أهداف خلال أول 45 دقيقة.

وفي المقابل، سجل حامد عبد الله وعماد ميهوب هدفي الشرقية إنبي، ليبقى الفريق في أجواء المباراة، مع تطلعه لتعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.

ويمنح الهاتريك الذي سجله محمود ممدوح بصمة مميزة للاعب مودرن سبورت، بعدما أصبح أول لاعب يحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.