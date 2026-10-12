اللوء أسامة كبير يشيد بـ مصر دبلوماسي: «المعاملة بالمثل» وعدم التدخل ركيزتان لعلاقاتنا الدولية

قال اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الدبلوماسية المصرية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب احترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن الالتزام بهذه المبادئ مكّن مصر من الحفاظ على علاقات مع غالبية دول العالم، بما في ذلك أطراف تجمع بينها صراعات وخلافات حادة.

واستشهد بعلاقات القاهرة مع روسيا وأوكرانيا، وفلسطين وإسرائيل، وروسيا والولايات المتحدة، فضلًا عن الهند وباكستان، معتبرًا أن السياسة المصرية تتعامل مع هذه العلاقات بقدر من التوازن.

وأكد أن الدبلوماسية تتطلب تقدير الأمور بحجمها الحقيقي، قائلًا: «لا تهويل ولا تهوين في الدبلوماسية».

وأشار إلى استمرار السياسة الخارجية المصرية في اتباع نهج واضح ومستقر مع تغير الحكومات، ما يعزز مكانة مصر دولةً مركزيةً تسعى الأطراف المختلفة إلى التعاون والتبادل معها.

وتسهم العلاقات الدبلوماسية، بحسب كبير، في توسيع مجالات التعاون بين الدول، لتشمل الاقتصاد والأمن والدفاع والاستثمار وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.