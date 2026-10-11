كشفت قناة «القاهرة الإخبارية»، فجر اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن مضيفة الطيران المصرية التي استشهدت جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 28 عامًا.

وأفادت القناة بأن المضيفة كانت ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع عصر السبت، فيما تواصل السفارة المصرية بالرياض متابعة أوضاع المصابين المصريين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تداعيات الهجوم.

وكانت وكالة فرانس برس قد أفادت، نقلًا عن مصدر طبي في أحد مستشفيات الرياض، بوفاة مضيفة مصرية تعمل لدى إحدى شركات الطيران السعودية، إلى جانب مواطن فلسطيني يحمل وثائق سفر مصرية.

وأكد مصدر آخر مطلع على الواقعة للوكالة الفرنسية وفاة الشخصين وجنسيتيهما، وذلك قبل إعلان السلطات السعودية الحصيلة الرسمية للضحايا.

وفي بيان إلحاقي صدر فجر الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء إلى 12 وفاة و309 إصابات، بينها حالات حرجة، مشيرة إلى أن المتوفين ينتمون إلى ثماني جنسيات، بينها المصرية والفلسطينية.

وكان الهجوم قد استهدف المطار عصر السبت، وأدى إلى تعليق عملياته التشغيلية مؤقتًا، لحين تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بحسب الهيئة السعودية.

ويأتي الاعتداء ضمن سلسلة هجمات شهدتها المطارات السعودية خلال الأيام الماضية، إذ تعرض مطار الملك خالد، الخميس الماضي، لاعتداءين استهدف أحدهما مرافق المطار، فيما استهدف الآخر طائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة آخرين.