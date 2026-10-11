بورنهام لزيلينسكي: الساعات الماضية كانت عصيبة على أوكرانيا

أقر رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، في اتصال هاتفي مع فلاديمير زيلينسكي بأن الساعات الماضية كانت عصيبة على أوكرانيا، إثر الاتفاقات الأمريكية الروسية بشأن الديزل.





وجاء تعليق بورنهام ردا على الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بشأن إمدادات وقود الديزل من روسيا إلى الأسواق العالمية. وقال متحدث باسم مقر الحكومة البريطانية إن بورنهام جدد "تضامنه الكامل" مع أوكرانيا خلال الاتصال.

وبحث الجانبان، وفق المصدر نفسه، أهمية مواصلة الضغط على روسيا، واتفقا على عقد لقاء مباشر خلال الأيام المقبلة لاستكمال المحادثات.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن روسيا ستورد فورا أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية. وأضاف أن موسكو سترسل 500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر، ثم مليون طن لاحقا.

من جهته، قال بوتين في بيان نشره الكرملين إن الجانب الروسي أكد خلال الاتصال استعداده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى السوقين الأمريكية والعالمية. وأعرب عن ثقته بأن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المحادثة تناولت أيضا آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية.



وعلى وقع المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والروسي، أجرى زيلينسكي اليوم اتصالات هاتفية متواصلة مع قادة دول أوروبية، من بينها فرنسا وفنلندا وبريطانيا والنرويج.

وانتقد زيلينسكي خطوة ترامب، معتبرا أنها تصب في مصلحة روسيا وستطيل أمد النزاع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه". ويأتي الاتفاق في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا سياسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.