مهرجان الجونة السينمائي يختار فيلم كل شيء عن كورين لافتتاح دورته التاسعة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي اختيار الفيلم الروائي الفرنسي «كل شيء عن كورين - All About Corrine»، للمخرج العالمي مارك فيتوسي، وبطولة إيزابيل أوبير وساندرين كيبرلان، لافتتاح الدورة التاسعة للمهرجان، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

يتتبع الفيلم قصة كورين ماكلو (إيزابيل أوبير)، وهي ممثلة تعمل في أدوار ثانوية، لكن تفاؤلها وطموحاتها يتجاوزان بكثير حدود أدوارها ونسبة ظهورها على الشاشة، لكنها على يقين بأن فرصتها المنتظرة للانطلاق نحو أدوار أكبر باتت قاب قوسين أو أدنى، وتزداد طموحاتها حماسًا عندما تتقاطع طرقها مع الممثلة الشهيرة ساندرين كيبرلان.

وما يبدأ كمواجهة عابرة سرعان ما يتحول إلى صداقة غير متوقعة، لتطرح العلاقة سؤالًا: هل ستتمكن كورين من أن تجد لنفسها مكانًا داخل الأوساط المرموقة للسينما الفرنسية؟

وفي حديثه عن الإلهام وراء أحدث أعماله، قال المخرج مارك فيتوسي: «كل شيء عن كورين هو فيلم عن المثابرة، ومن هذا المنطلق، يمكن أن يجد صداه لدى الجميع. فنحن جميعًا لدينا طموحات وأهداف ومكانة نحلم بتحقيقها».

وتابع: «كما أننا جميعًا مررنا بتجارب الرفض أو خيبة الأمل، أيًا كان المجال الذي نعمل فيه».

الفيلم من إنتاج كارولين بون مارشون، ويشارك في إنتاجه فابريس ديلفيل وصوفي تيبر، في تعاون يجمع فريقًا إبداعيًا متميزًا أمام الكاميرا وخلفها.

وقال أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: «تعمدنا اختيار فيلم تدور أحداثه بشكل مباشر حول صناعة السينما، وهو ما سيجعله قريبًا من جمهور حفل الافتتاح، سواء من المتخصصين في صناعة السينما أو من عشاقها. كما تقدم إيزابيل أوبير واحدة من أكثر تجاربها صدقًا في الأداء».

وتابع: «من اللافت بشكل خاص أن نشاهدها تجسد دور ممثلة داخل الفيلم، بما يضيف طبقة أخرى من العمق والمصداقية إلى الشخصية».

وأشار عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إلى أن اختيار فيلم الافتتاح يعكس روح المهرجان، قائلًا: «افتتاح المهرجان بفيلم مثل "كل شيء عن كورين" يرسم إلى حد كبير ملامح ما نسعى إلى تقديمه في الجونة».

وتابع: «تتمتع الأفلام بقدرة فريدة على مساعدتنا في فهم رحلة الآخر؛ آماله وتحدياته ورغبته في أن يجد مكانه وينتمي إليه.. ومع انطلاق دورتنا التاسعة، نفخر باستقبال صناع الأفلام والجمهور للاحتفاء معًا بهذه القصص الإنسانية التي تتجاوز الحدود والثقافات».

ويُعرض «كل شيء عن كورين» فيلمَ الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 16 أكتوبر 2026، معلنًا انطلاق ثمانية أيام من عروض الأفلام والفعاليات والندوات المتخصصة في صناعة السينما، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الخاصة.

وتتوفر تفاصيل الاعتمادات والتذاكر عبر الموقع الرسمي للمهرجان.