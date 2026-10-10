الكشف عن البوستر الدعائي لحكاية جريمة في الزمالك ضمن القصة الكاملة

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كشفت MBC شاهد عن البوستر الدعائي الرسمي لحكاية "جريمة في الزمالك"، وهي ثالث حكايات مسلسل "القصة الكاملة"، استعدادا لعرضها يوم ٣٠ اكتوبر.

وتظهر الفنانة الأردنية صبا مبارك على الملصق الدعائي الرسمي بملابس محجبة.

حكاية "جريمة في الزمالك" كانت تحمل في البداية اسم "السوبر ماركت" قبل ان يتم تغييرها، ويشارك في بطولتها محمد علي رزق وكتب لها السيناريو والحوار عمرو سمير عاطف، واخرجها محمود عبدالتواب.

وتروى الحكاية الثالثة قصة جريمة مروعة جرت أحداثها فى التسعينيات، وكان السبب فى كشف كل ملابساتها وجود دليل فى سوبر ماركت بإحدى المناطق البعيدة.

وفي الشهرين الماضيين، تم عرض حكايتي "لعبة جهنم" بطولة محمد فراج، و"ما لم يحكى عن بني مزار" بطولة خالد الصاوي واحمد عبد الوهاب وصفاء الطوخي.