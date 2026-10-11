قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكة الكهرباء تمتلك حاليًا المقومات اللازمة لاستمرار الخدمة دون العودة إلى تخفيف الأحمال، قائلًا: «إن شاء الله مش هيكون فيه تخفيف أحمال».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن الاستثمارات التي جرى تنفيذها في قدرات التوليد والطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع تمنح القطاع العناصر اللازمة للحفاظ على استدامة الكهرباء.

وأكد أن الكهرباء متاحة في مختلف أنحاء الجمهورية، قائلًا: «قولًا واحدًا: آه.. الكهرباء موجودة في كل مكان».

وأوضح أن بعض المناطق البعيدة التي يبدأ فيها نشاط زراعي أو تنموي جديد، مثل أجزاء من الوادي الجديد، يمكن خدمتها بشبكات صغيرة مستقلة تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة المتجددة بدلًا من مد خطوط نقل لمسافات ضخمة.

وأشار إلى استخدام النموذج نفسه في مناطق محدودة أخرى، موضحًا أن باقي أنحاء الجمهورية مرتبطة بالشبكة حتى أقصى الجنوب.

ولفت إلى أن الاستثمارات في الشبكة لا تقتصر على إنشاء محطات التوليد، إذ تشمل أيضًا إنشاء محطات محولات وخطوط وكابلات ومسارات تغذية بديلة حتى تستمر الخدمة حال حدوث عطل في أحد المسارات.