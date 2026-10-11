قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أضافت نحو 35 جيجا وات، بما يعادل 35 ألف ميجا وات، إلى قدرات توليد الكهرباء منذ عام 2014، لتصل إجمالي القدرات الموجودة حاليًا إلى نحو 60 جيجا وات، تشمل قرابة 50 جيجا من محطات الوقود الأحفوري وأكثر من 10 جيجا من الطاقات الجديدة والمتجددة.



وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن الزيادات شملت الخطة العاجلة بنحو 3600 ميجا وات، وتحويل وحدات للعمل بنظام الدورة المركبة، وإضافة 14.4 جيجا من محطات سيمنز، إلى جانب الطاقات المتجددة وزيادات في بعض وحدات التوليد المائي.



وأوضح عصمت أن الطلب على الكهرباء يسجل حاليًا نموًا سنويًا يتراوح بين 6 و7%، وهي معدلات أعلى من النسب المعتادة التي تُبنى عليها خطط الكهرباء في دول كثيرة، والتي تدور بحسب قوله حول 2.5 إلى 3% مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.



وربط ارتفاع الطلب بالتوسع في النشاط الاقتصادي والمدن العمرانية الجديدة والمصانع ومشروعات الزراعة والري والنقل الكهربائي، موضحًا أن كل نشاط جديد يضيف أحمالًا على الشبكة.



وأشار إلى تسجيل أقصى حمل خلال الصيف عند نحو 40.2 جيجا، موضحًا أن الاستهلاك ظل مرتفعًا أيضًا خلال باقي ساعات وأيام الموسم، بما استلزم تشغيل معظم الوحدات المتاحة مع الاحتفاظ باحتياطيات للصيانة والطوارئ.