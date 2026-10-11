قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى تماما عن فلاديمير زيلينسكي، تعليقا على قول ترامب إن أوكرانيا بحاجة إلى رئيس جديد.





وكتب فيليبو على منصة "إكس"، معلقا على تصريحات الرئيس: "ترامب يتخلى تماما عن زيلينسكي"، وكان ترامب قد صرح بأن أوكرانيا بحاجة إلى رئيس جديد. وأضاف أن زيلينسكي كان بإمكانه مرارا تسوية النزاع في أوكرانيا، لكنه لا يفعل ذلك.

وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن زعيم نظام كييف الذي انتهت ولايته الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024 يسعى إلى خلق المشكلات للعالم بأسره.

وأدلى ترامب بتصريحاته أمام الصحفيين السبت 10 أكتوبر، داعيا الأوكرانيين إلى اختيار زعيم جديد "قادر على إبرام صفقة". وقال إن واشنطن طلبت من زيلينسكي عدم استهداف مصافي النفط الروسية، مضيفا أنه "من الأفضل أن يتوقف".

وجاء هجوم ترامب بعد يوم من اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توريد الديزل الروسي إلى السوقين الأمريكية والعالمية. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا مؤقتا يتيح تصدير الديزل الروسي متجاوزا العقوبات حتى 7 أبريل 2027.



في المقابل، وصف زيلينسكي الاتفاق في مقابلة مع موقع "أكسيوس" بأنه "غير عادل وغير نزيه"، معتبرا أنه يعكس ضعفا. وحذر السبت من أن الاتفاق يوحي لروسيا بأن بإمكانها مواصلة هجماتها على أوكرانيا.