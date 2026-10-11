السفارة المصرية بالرياض تتابع إجراءات نقل جثمان مضيفة الطيران شهيدة هجوم المطار

تتابع السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض، بالتنسيق مع أسرة مضيفة الطيران المصرية التي توفيت جراء الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، الإجراءات اللازمة لنقل جثمانها إلى مصر.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، فجر اليوم الأحد، أن السفارة والقنصلية تواصلان متابعة الحالات الصحية للمصابين المصريين جراء الاعتداء الذي استهدف المطار عصر السبت، إلى جانب التنسيق مع أسرة الضحية لإنهاء إجراءات إعادة جثمانها إلى أرض الوطن.

وأوضحت القناة أن الضحية تبلغ من العمر 28 عامًا، وكانت تعمل مضيفة طيران، ضمن ضحايا الهجوم الذي أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وكانت وكالة فرانس برس نقلت، في وقت سابق، عن مصدر طبي سعودي وفاة مضيفة طيران مصرية تعمل لدى إحدى شركات الطيران السعودية، إلى جانب مواطن فلسطيني يحمل وثائق سفر مصرية، متأثرين بالهجوم.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، في بيان إلحاقي فجر الأحد، أن الضحايا شملوا أربعة مواطنين سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، بينهم مصري وفلسطيني، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية في عدد من المستشفيات، وأن بعضهم في حالة حرجة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت، مساء السبت، عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة على الأراضي السعودية ومطار الملك خالد، مؤكدة تضامن مصر مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.