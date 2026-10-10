السكة الحديد: خطة لإنشاء 6 محطات جديدة بطابع فرعوني

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تنفيذ خطة لإنشاء 6 محطات جديدة بتصميمات مستوحاة من الحضارة الفرعونية، وتوفير خدمات ذكية وفقا لأحدث المعايير المتبعة في المحطات العالمية، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير محطات السكك الحديدية وتحسين تجربة الركاب.

وقالت الهيئة، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، إنها انتهت من تطوير 367 محطة على مستوى شبكة السكك الحديدية، من بينها 114 محطة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى والمناطق المستهدفة.

وأضافت أنها وضعت برنامجا متكاملا لتطوير المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة، بما يتواكب مع خطة تحديث البنية الأساسية للشبكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، منوهة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تحديث شاملة لمنظومة السكك الحديدية، تستهدف تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضحت أن محطات السكك الحديدية في مصر شهدت خطة شاملة للتطوير والتحديث منذ عام 2014، استهدفت تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنشآت والأرصفة، وتوفير بيئة أفضل للركاب، بعد أن عانت المحطات قبل ذلك من الحاجة الملحة إلى التطوير وتدهور حالة العديد من الأرصفة والمنشآت، بما انعكس على جودة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين.