الفائزة بـ نوبل للسلام: عقوبات واشنطن على الجنائية الدولية غير مقبولة

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قالت الحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، السبت، إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "غير مقبول".

جاء ذلك خلال مشاركة بيلاي عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية أقيمت بمركز نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأشارت بيلاي إلى وجود توتر وقلق كبيرين بشأن استمرار عمل المحاكم الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وذكرت أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على المحكمة لمجرد صدور أحكام قضائية، قائلة: "هذا أمر غير مسبوق وغير مقبول".

- العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن قرار بلاده فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز المحامية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين، مضيفًا: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سنقضي عليها".

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، فيما عارضت الولايات المتحدة القرار.

وفرضت الإدارة الأمريكية، في أغسطس الماضي، عقوبات على عدد من القضاة والمدعين العامين في المحكمة، من بينهم رئيستها توموكو أكاني.

والجمعة، أعلن معهد نوبل النرويجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره بالعاصمة أوسلو، منح بيلاي، البالغة من العمر 85 عامًا، جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وبيلاي حقوقية وقاضية من جنوب إفريقيا تنحدر من أصول هندية، وعُرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان ومناهضة نظام الفصل العنصري في بلادها. كما شغلت مناصب قضائية وحقوقية دولية بارزة، وترأست لجنة تحقيق أممية خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتولت بيلاي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وسبق أن ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.