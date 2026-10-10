الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من التوجه إلى مطار الملك خالد بالرياض عقب هجمات استهدفته

• السفارة الأمريكية بالسعودية أوصت مواطنيها بتجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به، واشترطت حصول موظفي الحكومة الأمريكية على تصريح خاص لاستخدامه..

حذرت الولايات المتحدة، السبت، مواطنيها من التوجه إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض والمناطق المحيطة به، عقب هجمات استهدفته، وسط مخاوف من إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر.

جاء ذلك في تنبيه أمني أصدرته البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى السعودية، السبت 10 أكتوبر 2026.

وقالت البعثة إنها على علم بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السبت، موصية بشدة جميع المواطنين الأمريكيين بـ"تجنب المطار والمناطق المحيطة به".

وأضافت أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية "باتوا مطالبين بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطار".

وحذرت المواطنين الأمريكيين من "احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر".

وأوصتهم بالتحقق من حالة رحلاتهم ومواعيد مغادرتها مباشرة لدى شركات الطيران وإدارة المطار، قبل التوجه إليه.

وفي سياق القيود الأمنية المفروضة على تنقل موظفي الحكومة الأمريكية داخل السعودية، أوضحت البعثة أنه يُحظر عليهم السفر إلى مناطق تبعد أقل من 20 ميلًا (نحو 32 كيلومترًا) عن الحدود اليمنية، "بسبب المخاطر الأمنية".

وأضافت أن سفر هؤلاء الموظفين إلى مناطق جازان وعسير ونجران، ومدن القطيف وينبع والطائف، يتطلب الحصول على تصريح خاص مسبق.

ويأتي التحذير الأمريكي بالتزامن مع اضطرابات تشهدها حركة الطيران في مطار الملك خالد بالرياض، عقب هجمات جديدة استهدفته، السبت، وسط أنباء عن إجلاء مسافرين وتعليق رحلات جوية.

وفي وقت سابق السبت، دعا المطار المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتين بين الكويت والرياض، السبت، بسبب إغلاق المطار نتيجة الأوضاع الأمنية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الجمعة، مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء هجومين استهدفا، الخميس، مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الهجوم الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

ولم تحدد الهيئة الجهة المسؤولة عن الهجومين، غير أن جماعة الحوثي أعلنت، مساء الخميس، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية ومجنحة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار نجران جنوبي المملكة، إضافة إلى قاعدة جوية في محافظة خميس مشيط جنوب غربي البلاد.

وسبق ذلك هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين، الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت، وفق السلطات السعودية، عن مقتل 3 مقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وإصابة 36 شخصًا.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.