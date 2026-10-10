وزير الأوقاف: العلاقات المصرية الماليزية تقوم على المحبة والعلم والتعاون في نشر صحيح الدين

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن بالغ تقديره لكلمات دولة رئيس وزراء ماليزيا، السيد أنور إبراهيم، بشأن مصر والأزهر الشريف وعلمائه، وذلك بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا.

وأكد وزير الأوقاف في منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اعتزازه بالعلاقات التي تجمع مصر وماليزيا، مشيرًا إلى المكانة العزيزة التي تحظى بها ماليزيا وشعبها في قلبه، وما لمسه خلال لقاءاته بالعلماء والطلاب الماليزيين من محبة صادقة لمصر، وشغف بالعلم، وحرص على توظيفه في خدمة الإنسان.

ووجه الأزهري الشكر إلى رئيس الوزراء الماليزي على تقديره للأزهر الشريف، وإشادته بزياراته إلى ماليزيا وما ألقاه خلالها من محاضرات ودروس في مؤسسات الدولة وجامعاتها ومعاهدها العلمية ومساجدها، فضلًا عن زيارات فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مؤكدًا أن هذا التقدير يمثل دافعًا لمواصلة العمل وخدمة العلم وأهله.

وأضاف أن العلاقات المصرية الماليزية تتجاوز حدود الزيارات الرسمية، لتجسد روابط راسخة من المحبة والعلم والتواصل بين الشعبين، مشددًا على اعتزاز وزارة الأوقاف بدورها في دعم رسالة الدولة المصرية، ومواصلة التعاون مع المؤسسات الماليزية في نشر صحيح الدين، وبناء الإنسان، وتأهيل العلماء والدعاة، وترسيخ قيم الاعتدال والتوازن والاحترام.

يُذكر أن الصور توثق استقبال رئيس الوزراء الماليزي للدكتور أسامة الأزهري في منزله، خلال زيارة الوزير إلى ماليزيا في يوليو 2023.