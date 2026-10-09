قال الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إن المستفيدين من وراء الكلاب الضالة يدافعون عنها، مشيرا إلى أن هناك مستندات توثق أوجه الاستفادة، من بينها "بيع الدم المثبت"، على حد قوله.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كلام الناس" المذاع على فضائية " MBC مصر" أن "هناك 1.4 مليون دولار لبيع الدم في العام الماضي"، وفق قوله.

وأشار إلى أن دم الكلاب يُستخدم في تطبيقات علمية كثيرة، من بينها استخراج أدوية لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الكلاب مثل فيروس "البارفو"، بالإضافة إلى استخدامات طبية كثيرة.

وأكد أن الدولة وضعت خطة أعلنتها وزارة الزراعة تشمل الإمساك بالكلاب بأمان، وتطعيمها، وتعقيمها، ثم نقلها إلى الشلاتر، موضحا أن الكلب السوي الجيد سيعاد إطلاقه، بينما يتولى الأطباء البيطريون فحص ما دون ذلك للتعامل مع الكلاب المريضة أو العقور، إما بالعلاج أو بتطبيق البروتوكول العالمي المعترف به دوليا والمتمثل في "القتل الرحيم".

ولفت إلى إعلان الدولة عن تعيين 5 آلاف طبيب بيطري، موضحا أن وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تتوفر لديهما إمكانيات هائلة، غير أن المشكلة حتى الآن تنحصر في جزئيتين غير معلوم سبب توقفهما، الأولى تخص تجميد تعيين الأطباء البيطريين الذين خضعوا للمقابلات وتحديدهم منذ أكثر من عام، والجزئية الثانية تخص عمالة الإمساك، والعمالة المطلوبة لعمليات النقل إلى الشلاتر والرعاية بهم.

ونوه إلى توافر السيارات والمعدات والأدوات والاعتمادات المالية دون وجود أي عائق مادي، مؤكدا أن المشكلة الحالية تنحصر بالكامل في الموارد البشرية وعدم تعيين الأطباء البيطريين، مطالبا بالإسراع في إنهاء تعيين الأطباء والعمالة لإنجاز الملف بشكل كبير وسريع للغاية خلال الفترة المقبلة.