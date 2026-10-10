ترامب يوافق على إعدام العسكري الأمريكي نضال حسن أمام الجمهور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وافق "شخصيا" على إعدام العسكري الأمريكي نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصا في هجوم على قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009، رميًا بالرصاص بشكل علني أمام الجمهور.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، أن حسن "يستحق تماما" الإعدام، معتبرا أن هذه الطريقة "مناسبة للغاية".

وردا على سؤال عما إذا كان وافق شخصيا على تنفيذ الإعدام الذي سيبث مباشرة، قال: "هل وافقت؟ نعم، بالطبع وافقت".

وأضاف أن إدارته بحثت احتمال استخدام البث المباشر للإعدام لأغراض دعائية، مؤكدا أن حسن سيُعدم رميًا بالرصاص.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أعلن أن الجمهور سيتمكن من مشاهدة إعدام حسن، قائلا إن الهدف هو إظهار أن "مثل هذه الأفعال لها عواقب خطيرة".

ومن المتوقع تنفيذ الحكم في 3 ديسمبر المقبل، وحال تنفيذه أمام الجمهور سيكون الأول من نوعه منذ عام 1936.

وكان حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش، أدين بقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين في هجوم نفذه بقاعدة فورت هود في نوفمبر 2009، وحكمت عليه هيئة محلفين عسكرية بالإعدام.