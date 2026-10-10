عاجل الأردن يدين الهجمات على مطارات سعودية ويعزي بضحاياها

أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، الهجمات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، معربًا عن تضامن بلاده الكامل مع المملكة، ومعزيًا قيادتها بضحايا الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك في برقيتي تعزية بعثهما الملك عبد الله إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان إن الملك عبد الله أعرب، في برقيته إلى الملك سلمان، عن "إدانته لهذه الهجمات"، مؤكدًا "تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين والوقوف إلى جانبهم" فيما يتخذونه من إجراءات لحماية أمن بلادهم وصون سيادتها.

كما أعرب العاهل الأردني، باسمه وباسم شعب المملكة وحكومتها، عن أصدق مشاعر المواساة بضحايا الهجمات، داعيًا لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأضاف الديوان أن الملك بعث برقية تعزية مماثلة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي التعازي الملكية في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من جنسيات مختلفة.

والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء هجومين استهدفا، الخميس، مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

ولم تحدد الهيئة الجهة المسؤولة عن هجومي الخميس، غير أن جماعة الحوثي أعلنت، مساء اليوم ذاته، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية ومجنحة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار نجران جنوبي المملكة، إضافة إلى قاعدة جوية في محافظة خميس مشيط جنوب غربي البلاد.

وسبقت ذلك هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين، الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت، وفق السلطات السعودية، عن مقتل 3 مقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وإصابة 36 شخصًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.