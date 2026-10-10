الجيش الإسرائيلي يدمر 4 منازل في غزة بعد إنذارات بالإخلاء

دمر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، 4 منازل فلسطينية في شمال ووسط قطاع غزة، عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة أخرى أرضًا زراعية وسط القطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مراسل الأناضول بأن غارات جوية عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت تباعًا منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع، ومنزلًا ثالثًا في مدينة دير البلح وسطه، إضافة إلى بناية سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، وذلك عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية.

ونقل المراسل عن شهود عيان أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية وردت عبر الهاتف إلى سكان المنازل المستهدفة، ما أدى إلى حالة من الهلع ونزوح عشرات العائلات.

ووفق مصادر محلية، استُهدف منزل أخلي سكانه في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وآخر يعود لعائلة حسان في منطقة الـ17 شمالي المدينة، فيما استهدفت غارة ثالثة منزلًا لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح، إضافة إلى المنزل الرابع في حي الرمال، المكون من طابقين.

وتسببت الغارات الإسرائيلية، وفق الشهود، في تدمير المنازل المستهدفة بالكامل، وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والمباني المجاورة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية خامسة أرضًا زراعية خالية قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

ولم تسفر الغارات الإسرائيلية، بحسب المصادر المحلية والنتائج الأولية، عن سقوط قتلى أو مصابين في صفوف الفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر، حتى السبت، عن استشهاد 1481 فلسطينيًا وإصابة 5254 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أستشهد أكثر من 74 ألف فلسطيني وأُصيب ما يزيد على 175 ألفًا، فضلًا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.