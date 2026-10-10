السعودية: ندعو مواطنينا ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض للتواصل مع بعثاتنا بالخارج لطلب المساعدة

دعت وزارة الخارجية السعودية، مواطني المملكة ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض للتواصل مع بعثاتنا بالخارج لطلب المساعدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ندعو المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذّر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى التواصل مع بعثات المملكة العربية السعودية في الدول المتواجدين فيها، وذلك لطلب المساعدة وتقديم الإرشادات اللازمة».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد شاهدان ومصدران مطلعان، بأن كثيرين أصيبوا اليوم السبت في انفجار وقع بمطار الرياض الدولي مع إجلاء مسافرين من بعض أقسام المطار.

وذكر أحد الشاهدين أنه رأى انفجارا ثم شاهد سقوط العديد من المصابين على الأرض داخل المطار. وشوهدت أكثر من 12 سيارة إسعاف تتوجه مسرعة إلى المطار، وفق وكالة رويترز.

تأتي واقعة اليوم وسط تصعيد في الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على المملكة.

وكان المطار قد تعرض بالفعل لهجومين الأسبوع الماضي أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة.

وأظهر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى الرياض أو إلغاءها، ولم تكن هناك في وقت ما سوى طائرة هليكوبتر تحلق فوق المطار.

