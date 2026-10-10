الجيش اليمني: تحييد 1150 حوثيا بـ 1900 عملية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف خلال 24 ساعة، في إطار عملية "فجر اليمن"، قال إنها أسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر جماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي.

وقال النزيلي إن "قواتنا المسلحة نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية، وفي إطار عملية "فجر اليمن"، أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية".

وأضاف أن تلك العمليات "طالت مخازن أسلحة وذخائر، وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية، ونقاطًا على هيئات حاكمة يحتلها العدو، وتعزيزات ومناطق حشد وتجميع، ومرابض لمدفعية الميدان، ووسائط لنقل العناصر والإمدادات".

كما طالت العمليات، وفق النزيلي، "أهدافًا عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية".

وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن "تحييد أكثر من 1150 من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية ووسيلة قتالية ونقل وإمداد، ما أضعف قدرتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية".

وتابع النزيلي أن "القوات البرية واصلت تطوير هجومها، محققة تقدمًا ميدانيًا جديدًا، واستعادة مواقع، وبسط السيطرة على هيئات حاكمة إضافية، وتثبيت المكاسب المحققة".

ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي بشأن ما أورده بيان الجيش اليمني.

وقبل صدور البيان، قال اللواء 22 ميكا التابع للجيش اليمني، في بيان نشره عبر منصة "فيسبوك"، إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم حوثي على منطقة الشقب جنوبي محافظة تعز، وإيقاع أكثر من 25 قتيلًا وعدد من الجرحى في صفوف المهاجمين، فضلًا عن تدمير طقم عسكري مزود بمدفع عيار 23 ملم.

في المقابل، تحدثت جماعة الحوثي، السبت، عن 8 غارات جوية قالت إنها سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي ومضيق باب المندب.

وادعت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن "الطيران السعودي شن أربع غارات على مطار صنعاء"، دون تقديم تفاصيل.

كما نقلت الوكالة، في خبر آخر، عن مصدر محلي لم تسمه، زعمه أن الطيران السعودي شن أربع غارات على باب المندب.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل فورية بشأن نتائج هذه الغارات، فيما لم يصدر تعليق سعودي حول الأمر.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، ويُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.