السيسي عقب مغادرته ماليزيا: مشاعر المحبة والامتنان تعكس عمق العلاقات بيننا وتدفعها لآفاق أرحب من التعاون

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص محبته وامتنانه وتقديره لقيادة وشعب ماليزيا، عقب مغادرته المملكة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر النبيلة التي لمسها خلال زيارته الرسمية.

وقال الرئيس السيسي، في تغريدة على صفحته الرسمية فيس بوك عقب مغادرته ماليزيا: «غادرت ماليزيا العزيزة، وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير، لجلالة الملك السلطان إبراهيم، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أنور إبراهيم، والشعب الماليزي الرائع، على ما لمسته من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة ومشاعر نبيلة».

وأضاف الرئيس أن ما لمسه خلال الزيارة يعكس ما تحمله ماليزيا من نوايا طيبة ومحبة عميقة تجاه مصر، مؤكدًا أن هذه المشاعر الإيجابية تمثل دافعًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك.

وتأتي رسالة الرئيس السيسي في ختام زيارته الرسمية إلى ماليزيا، التي شهدت تأكيدًا متبادلًا على أهمية تطوير العلاقات المصرية الماليزية، وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.