الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يحدد الحرس الثوري اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.

وفي سياق متصل، نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رؤية الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للنزاع.

وكان ترامب قد أعلن تراجعه عن التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، رابطًا حسم الملف بالمسار السياسي الداخلي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.