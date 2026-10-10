اللجنة المصرية لإغاثة غزة: لو اجتمع العالم وفعل مثل ما تفعل مصر لكان وضع القطاع أفضل

قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، إن ما تفعله مصر في القطاع لدعم الفلسطينيين لم يستطع أي شخص على وجه الأرض أن يفعله.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنّ قوافل المساعدات تعبر من مصر صوب قطاع غزة تحت شعار "إيد بإيد.. سند وأمان"، وعلى متنها الخيام والطرود الصحية والغذائية وغيرها.

وأكد أهمية هذه المساعدات مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، حيث بدأت اللجنة المصرية في تجهيز خيام للعائلات النازحة، وتبديل الخيام المهترئة.

وأوضح أن جهود اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة استطاعت أن ترسم الابتسامة على وجوه العائلات، مؤكدا أن الفلسطيني كان يصرخ ويموت أثناء تساقط الأمطار لكن الآن مصر لا تسمح بهذه المعاناة ، فسارعت الدولة لتكون حاضرة بهذه الجهود المكثفة في القطاع.

وأشار إلى جهود اللجنة المصرية التي تساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن اللجنة جهزت أيضًا أكثر من 20 مدرسة، بجانب عيادات طبية متنقلة، فضلا عن تجهيز غرف طوارئ خاصة في فترات المنخفضات الجوية وسقوط الأمطار.

وأكد جاهزية معدات اللجنة المصرية لتكون بجانب الفلسطينيين في القطاع، متابعًا: «بالنظر لما تفعله مصر اليوم في غزة فلو اجتمع العالم وعمل للقطاع كما تفعل مصر لكان القطاع في حال أفضل بكثير مما هو عليه الآن».