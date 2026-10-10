إعصار إيساياس يودي بحياة شخصين ويقطع الكهرباء عن 800 ألف أمريكي

لقي شخصان حتفهما، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص في ولايات جنوب شرقي الولايات المتحدة، جراء إعصار "إيساياس" الذي يواصل تأثيره في المنطقة.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة جيفرسون بولاية ألاباما، في بيان السبت، أن شخصًا لقي حتفه في مدينة برمنغهام، إثر سقوط شجرة على أحد المنازل.

كما تأكدت وفاة شخص آخر في مقاطعة إسكامبيا بولاية فلوريدا، للسبب نفسه.

وأعلن مسؤولون محليون انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص في عدة ولايات، بينها جورجيا، جراء الإعصار "إيساياس".

وحذر المسؤولون السكان من احتمال وقوع فيضانات وأعاصير قمعية، داعين إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ووصل الإعصار إلى اليابسة في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بالقرب من مدينة دستين بولاية فلوريدا، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 170 كيلومترًا في الساعة. وكان الإعصار من الفئة الثانية عند وصوله إلى اليابسة، قبل أن يواصل تقدمه باتجاه ولاية ألاباما خلال الليل، متراجعًا في شدته حتى تحول إلى إعصار مداري ما بعد استوائي.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 38 سنتيمترًا، فضلًا عن مخاطر الأعاصير القمعية والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

ولم تشهد الولايات المتحدة وصول إعصار إلى اليابسة منذ إعصار "ميلتون"، الذي ضرب البلاد في أكتوبر 2024.