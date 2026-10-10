قُتل 9 أشخاص، بينهم أطفال، في حادث إطلاق نار بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما توفي منفذ الهجوم متأثرًا بإطلاق النار على نفسه، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، السبت.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين قولهم إن مسلحًا أطلق النار في أحد شوارع المدينة، قبل أن يدخل منزلًا ويواصل إطلاق النار في محيطه.

وأضاف المسؤولون أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم أطفال، مشيرين إلى أن المسلح أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه.

وأكدت السلطات فتح تحقيق في الحادثة، فيما لم تُعلن بعد دوافع الهجوم.