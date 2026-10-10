الاتحاد الأوروبي يحذر من اتفاق توريد الديزل بين ترامب وبوتين

وجه الاتحاد الأوروبي، انتقادات حادة لاتفاق لتوريد الديزل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، محذرا من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان اليوم السبت: "أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنيا أوكرانيا في غضون يومين".

وتابعت: "علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجينة ضد أوروبا، وتحديداً ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو".

وحذرت من أن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو "المزيد من الإيرادات لشن الحرب".

وأضافت: "هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك".

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون يوم الاثنين المقبل فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الداعمة للمجهود الحربي الروسي أكبر من أي جولة سابقة منذ اندلاع الحرب.

وكان ترامب قد أعلن اتفاقا يقضي بتوريد روسيا مئات الآلاف من أطنان الديزل في أعقاب مكالمة هاتفية مع بوتين أمس الجمعة.