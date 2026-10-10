شهد مسلسل «عشماوي»، بطولة الفنان محمد رمضان، اعتذارات متتالية من عدد من أبطاله خلال فترة التحضير، ما أثار تساؤلات الجمهور والمهتمين بالشأن الفني.

ورغم الاعتذارات، تجاوز المسلسل أزماته، ومن المقرر أن يبدأ تصويره اليوم السبت، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه عبر قنوات «MBC».

كانت الفنانة مي عمر أبرز المعتذرين عن المشاركة في مسلسل «عشماوي»، إذ انسحبت من العمل بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من بدء التصوير.

وجاء قرارها بسبب صعوبة تنسيق مواعيد التصوير، في ظل ارتباطها بمسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تستعد لتصويره أيضا خلال شهر أكتوبر الجاري، ما جعل التوفيق بين العملين أمرا شبه مستحيل، وحال دون استمرارها في المسلسل.

واعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق أيضا عن المشاركة في المسلسل، بسبب ارتباطها مسبقا بتصوير عملين دراميين، يتكون كل منهما من 15 حلقة، ومن المقرر عرضهما خلال موسم رمضان 2027.

كما انضم الفنان خالد الصاوي إلى قائمة المعتذرين عن العمل، ما دفع المخرج بيتر ميمي والمنتج صادق الصباح إلى تكثيف جهودهما لإعادة ترتيب قائمة الأبطال، وضمان انطلاق التصوير دون عقبات إضافية تؤثر على الجدول الزمني المحدد.

ويعد مسلسل «عشماوي» عودة محمد رمضان إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب دام لثلاثة مواسم متتالية عن المنافسة الرمضانية.

تدور أحداث مسلسل «عشماوي»، المكون من 30 حلقة، في إطار درامي واجتماعي مشوق، حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها الفنان محمد رمضان، وهو رجل يعمل منفذا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون المصرية، ويعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرته الصغيرة.

وتنقلب حياة خليفة رأسا على عقب بعد تعرض ابنته، التي تجسد دورها الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، لأزمة قاسية ومفاجئة تغير مجرى الأحداث بالكامل.

ويجد الأب نفسه أمام أصعب اختبار إنساني وقانوني في حياته، ما يضعه في صراع داخلي مرير بين واجبه المهني وعاطفته الأبوية.

ويشارك في بطولة مسلسل «عشماوي» إلى جانب محمد رمضان كل من الفنانة إسعاد يونس، وباسم سمرة، وانتصار، ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين.