أكثر من 1000 شخص يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

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شارك أكثر من 1000 شخص اليوم السبت، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة لإسرائيل في الحي الحكومي بالعاصمة الألمانية برلين.

وتجمع المتظاهرون بعد ظهر اليوم قبالة ديوان المستشارية الاتحادية، وقدرت الشرطة عدد المشاركين بما يزيد قليلًا عن 1000 شخص.

ورُفعت خلال المظاهرة العديد من أعلام فلسطين، وكُتب على لافتة كبيرة "الإبادة الجماعية من المصالح العليا للدولة"، وعلى لافتة أخرى "كفى إرهاب الاحتلال"، وردد المتظاهرون هتافات منها: "الحرية لفلسطين، الحرية لفلسطين"، و"اللعنة على إسرائيل".

وفي مظاهرة مضادة، طالبت مجموعة صغيرة من الأشخاص يرفعون علم إسرائيل بـ"تحرير برلين من حماس".

وكان منظمو المظاهرة المؤيدة لفلسطين سجلوا لدى السلطات المختصة مشاركة 3000 شخص تحت شعار "متحدون من أجل فلسطين – لا سلام على أرض مسروقة".

ويعتزم المتظاهرون السير عبر الحي الحكومي باتجاه ساحة بوتسدامر بلاتس.

وشارك نحو 14 ألف شخص في أكتوبر 2025 في مظاهرة حملت شعارًا مشابهًا.

وشهدت تلك المظاهرة اشتباكات ورفع رموز وإطلاق هتافات صنفتها الشرطة الألمانية على أنها "معادية للسامية"، كما أُلقي القبض على نحو 30 شخصًا.

وشهدت مظاهرة مناهضة لإسرائيل مساء الأربعاء الماضي اشتباكات مع الشرطة وعمليات توقيف.

وسُجلت في عدة مواقع بوسط برلين، اليوم مظاهرات أصغر حجمًا دعمًا لإسرائيل.

ونظرًا إلى تنظيم عدة مظاهرات، بعضها كبير، أعلنت شرطة برلين نشر نحو 1400 شرطي لتأمينها، من بينهم أفراد وحدات قادمة من عدة ولايات ألمانية أخرى، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة الاتحادية.