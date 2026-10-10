خبيرة ألمانية: اتفاق ترامب وبوتين بشأن توريد الديزل لن يخفض أسعار الوقود

أعربت الخبيرة الاقتصادية الألمانية سامينا سلطان عن اعتقادها بأن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد الديزل الروسي، لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة، سواء في الولايات المتحدة أو في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت خبيرة معهد أبحاث الاقتصاد الألماني "آي دبليو" في كولونيا إن الكمية التي جرى التعهد بتوريدها فورًا، والبالغة أكثر من 300 ألف طن من الديزل، لا تكفي لإحداث فرق كبير. وأضافت سلطان:" لن يتغير سعر الديزل في الأسواق العالمية بدرجة كبيرة".

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يبلغ متوسط استهلاك الولايات المتحدة حاليًا من الديزل وأنواع الوقود المقطر الأخرى نحو 77ر3 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 500 ألف طن. وبذلك، فإن كمية قدرها 300 ألف طن تكفي حسابيًا لتغطية الاستهلاك الأمريكي لمدة تزيد قليلًا على 14 ساعة.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، عقب محادثة مع نظيره الروسي بوتين، عن اتفاق لتوريد مئات الآلاف من الأطنان من الديزل الروسي. وتعتزم الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الديزل الروسي مؤقتا في مقابل ذلك. وأكد الكرملين الاتفاق. ويواجه ترامب حاليا ضغوطا شديدة في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وذلك قبل أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي المهمة.

ووصفت سلطان الاتفاق، في ضوء هذه الظروف، بأنه "خطوة رمزية إلى حد كبير".

ورأت الخبيرة الاقتصادية أن هناك شكوكا حول مدى قدرة روسيا من الأساس على توريد كميات إضافية من الديزل، في ظل تكثيف أوكرانيا خلال الأشهر الماضية هجماتها على منشآت صناعة النفط في روسيا، وأصبحت آثار هذه الهجمات واضحة هناك.