السجن المشدد 5 سنوات لمتهم باتجار في المواد المخدرة بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بمعاقبة شابا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وقيادة سيارة بدون رخصة ومحاولته الهروب، معرضا حياة رجال الأمن للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبدالستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار وأحمد عبدالباسط.

تعود أحداث القضية إلى 2 يونيو الماضي، بورود معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة الطور، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بوادي الطور، مستخدما سيارة في ترويج المواد المخدرة على المتعاطين.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، واستصدرت الأجهزة الأمنية إذنا لضبط المتهم، وعليه أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة.

وعقب ورود معلومات باعتزام المتهم تسليم كمية من المواد المخدرة بمنطقة مبارك القديم، جرى إعداد كمين له وضبطه خلال انتظاره أحد عملائه قبل هروبه بالسيارة.

وبتفتيشه، تبين عدم حمله رخصة قيادة، وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 160 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 300 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لسرعة التنقل والهروب من أعين رجال الأمن، وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 925 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وحبس المتهم احتياطيا، والتحفظ على السيارة على ذمة التحقيقات.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 839 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، والتحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.