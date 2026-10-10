مقتل 17 شخصا على الأقل جراء قصف روسي على منطقة زابوريجيا الأوكرانية

أسفرت ضربات روسية عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية، وفقا لما أعلنه مسؤولون أوكرانيون اليوم السبت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لشراء الديزل الروسي، وهو ما حذّرت كييف من أنه سيساعد في تمويل الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وقالت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم السبت إن ثلاثة أطفال كانوا من بين القتلى، عندما أصابت قنابل جوية روسية مباني سكنية في زابوريجيا. وأُصيب ما لا يقل عن 18 شخصا في الهجوم.

كما استهدفت صواريخ العاصمة كييف في هجوم وقع خلال النهار اليوم السبت. وقال رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، إن أربعة أشخاص أُصيبوا في الهجوم.

وتخوض روسيا وأوكرانيا حربا جوية متبادلة باستخدام أسلحة بعيدة المدى، في حين لا تزال قواتهما العسكرية في حالة جمود إلى حد كبير على خطوط المواجهة، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وتواجه أوكرانيا صعوبة في التصدي للقصف الروسي المتصاعد، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة أنه توصل إلى اتفاق للحصول على وقود الديزل من روسيا، في خطوة تمثل تحولا مفاجئا عن سنوات من الضغوط الأمريكية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا، كما تأتي في إطار محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.