الكرملين: بوتين نقل لترامب موقف إيران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن التوصل إلى تسوية محتملة لإنهاء الحرب، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين نقل وجهة النظر الإيرانية إلى ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا لما نقلته «شبكة سي بي أس» الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن الكرملين لم يكشف المزيد من تفاصيل عن ما هو الموقف الإيراني، كما لم يوضح رد الرئيس الأمريكي على المقترحات التي نقلها إليه بوتين.

وجاءت هذه الاتصالات بعد لقاء جمع بوتين وبزشكيان، الخميس الماضي، على هامش قمة إقليمية في تركمانستان، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لبذل جهود للمساعدة في إنهاء الصراع.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تواجه فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تعثرًا منذ الصيف، بعدما اندلع الصراع إثر ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت إيران في فبراير الماضي.

وتسعى التحركات الأخيرة إلى بحث مسارات محتملة للتوصل إلى تسوية، وسط استمرار الجمود الدبلوماسي وعدم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن.