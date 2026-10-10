 أمريكا: تراجع قوة إعصار إساياس مع استمرار احتمالية حدوث فيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: تراجع قوة إعصار إساياس مع استمرار احتمالية حدوث فيضانات

فلوريدا - (أ ب)
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 4:23 م

تراجعت شدة "إساياس" ليلا ولم يعد إعصارا ولكن هناك خطر حدوث فيضانات ومازالت احتمالية الأعاصير القمعية قائمة اليوم السبت، فيما تحركت العاصفة إلى الداخل عبر ألاباما.

وبلغت العاصفة اليابسة أمس الجمعة، بوصفها إعصار من الفئة الثانية، ثم تحرك بسرعة شمالا عبر ألاباما في الوقت الذي انخفضت سرعة رياحه بشدة 55 كيلومترا في الساعة.

ولكن احتمالية حدوث مد عاصفي مهدد للحياة مازالت تلوح في الأفق لأجزاء من فلوريدا بانهاندل إلى جانب احتمالية سقوط ما بين 4 و8 بوصة (10 إلى 20 سنتيمتراً) عبر جنوب ألاباما، ومنطقتي "فلوريدا بانهاندل" و"بيغ بيند" في فلوريدا.

وأزيلت كل التحذيرات من العواصف الاستوائية والمد العاصفي.

ولكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن هذه الأحوال الجوية يمكن أن تتسبب في تكوّن أعاصير قمعية عبر أجزاء من فلوريدا بانهاندل لتصل إلى ولاية جورجيا وولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

ووصل إساياس لليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا بوصفها أول إعصار في موسم الأطلسي.

وأفادت منصة "باورأوتيدج دوت كوم" بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 915 ألف مستهلك في فلوريدا وألاباما في وقت مبكر من اليوم السبت.


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