ترامب يستنكر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام: أنهيت 8 حروب

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، قائلًا إنه أنهى 8 حروب، وأوشك على تسوية حربين إضافيتين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «لقد أنهيتُ ثماني حروب، وأوشكتُ على إنهاء حربين أخريين أو تسويتهما، واستعدتُ جميع الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم آخر 28 رهينة، أحياءً وأمواتًا، وأطلقتُ سراح مئات الرهائن من مختلف أنحاء العالم وأعدتهم إلى ديارهم».

وأضاف: «انتصرتُ في حرب فنزويلا، وألقيتُ القبض على الديكتاتور العنيف الذي أدار البلاد بوحشية، ومنعتُ إيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب، من الحصول على سلاح نووي - وأكثر من ذلك بكثير! ومع كل هذا، لم أحصل أنا، ولا الولايات المتحدة الأمريكية، على جائزة نوبل للسلام. يا للعجب!».

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استياءه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه «لم يسمع أبدا» بالفائزة التي أُعلن اسمها في وقت سابق من اليوم، نافي بيلاي.

وقال خلال تجمع في سيراكيوز (شمال شرق): «كان يجب أن تنال الولايات المتحدة، ممثلة بي، أنا رئيسكم، جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف ترامب: «إنها وصمة عار لا تُمحى على النرويج، وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديمقراطية، الذين هم في الواقع أعداء للحضارة».

وأمس الجمعة، مُنحت جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم «نافي بيلاي»، لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي.

وترأست نافي بيلاي، البالغة 85 عاما، لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي هو دليل على «أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم».

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي ترأستها بيلاي بين العامين 2008 و2014، شابيا مانتو: «من المذهل أن نرى نافي بيلاي تحظى بهذا التكريم، فذلك يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في هذا العالم».