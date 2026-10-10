ضبط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش وسلاح ناري في أسوان

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بحيازة 50 طربة من مخدر الحشيش وبندقية آلية، خلال حملة أمنية استهدفت أحد الأماكن بمدينة كوم أمبو.

وكشفت معلومات وردت إلى العميد سعد عبدالجواد عن قيام المتهم بتخزين كمية من مخدر الحشيش داخل أحد الأماكن بمدينة كوم أمبو، ما دفع رجال المباحث إلى تكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد قوة أمنية من مباحث المركز، بقيادة النقباء محمد الحسيني وعمرو حمزة وعمرو بيومي وأحمد نوير وأحمد رشدي، حيث انتقلت القوة إلى المكان المستهدف، وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 50 طربة من مخدر الحشيش وبندقية آلية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.