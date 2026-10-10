غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ونفذت طائرة مسيَرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على منطقة الجرمق، بالتزامن مع قصف المدفعية الإسرائيلية مجرى نهر زوطر الغربية والمنطقة بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان، كما استهدفت منطقة الجرمق بالقصف المدفعي.

وتعرضت بلدة المنصوري ووادي زبقين في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، من عيار 155 ملليمتر، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباحا، على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان، ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق في المنطقة عينها.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي السلوقي ووادي الحجير في جنوب لبنان.

وسُجل صباح اليوم تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك شرق لبنان والبلدات المجاورة على علو منخفض، كما سُجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات بنعفول ومغدوشة وزيتا وعنقون والغازية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.