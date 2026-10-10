شبكة أطباء السودان: مقتل أسرة كاملة بينهم 3 أطفال في قصف على مدينة كادوقلي بجنوب كردفان

أدانت شبكة أطباء السودان، بأشد العبارات، القصف المدفعي الذي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم، على مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال، في انتهاك جديد للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المناطق السكنية والمدنيين.

وقالت في بيان، اليوم السبت، أن القصف أدى، بحسب المعلومات الأولية، إلى مقتل أسرة كاملة تتكون من أم وثلاثة أطفال، ما يعكس الحجم المأساوي للخسائر البشرية الناتجة عن استهداف الأحياء السكنية داخل المدينة.

ونوهت أن استهداف المدنيين بالقصف العشوائي يمثل جريمة مدانة ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية وأمنية بالغة التعقيد.

وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الحركة الشعبية المسئولية الكاملة عن هذا الهجوم، مطالبة بوقف استهداف المدنيين بصورة فورية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بحماية الأرواح والممتلكات المدنية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الانتهاكات والعمل على توثيقها ومحاسبة مرتكبيها، وضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين في مناطق النزاع.