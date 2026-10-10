6 شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في قطاع غزة

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استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم متأثرًا بجراحه، وأصيب آخرون، يوم السبت، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب دوار حيدر بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وقال إن المواطن محمد وليد النخالة (44 عامًا) استشهد وأصيب آخرون، في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

وأضاف أن المواطن موسى أبو دان، استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها أمس، إثر قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن مواطنة أُصيبت برصاص جيش الاحتلال في منطقة السطر الشرقي شرقي مدينة خان يونس.

وأشار إلى إصابة مواطن بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح، جنوبي القطاع. وأوضح أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة شمالي مدينة خان يونس.

ونوه أن الزوارق الحربية أطلقت النار باتجاه ساحل المدينة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه بكثافة شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أفاد المراسل بإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج. وذكر أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة صوب منازل المواطنين شرقي مخيم المغازي.

ولفت إلى أن قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة.

فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة في المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجوائها.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.