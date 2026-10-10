يحتفل اليوم السبت، الفنان محمد منير بعيد ميلاده الـ72، إذ وُلد في 10 أكتوبر 1954، فيما استطاع على مدار ما يقرب من 50 عامًا أن يصنع لنفسه مكانة وهوية خاصة في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، ولم يكتفِ منير بنجاحه فى الغناء، وإنما استطاع أن يصنع حالة فنية مختلفة في السينما، إذ شارك بنحو 11 فيلمًا مختلفًا مع عدد من كبار الفنانين سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج.

وجاءت بداية الكينج السينمائية على يد المخرج يوسف شاهين، الذي اختاره ليشارك في فيلم "حدوتة مصرية" عام 1982، لتكون بداية الانطلاق لمنير مع شاهين في عدد من الأعمال، منها فيلم "اليوم السادس" عام 1986 أمام المطربة العالمية داليدا، وأيضا في فيلم "المصير" عام 1997، حينما جسد دور مطرب من الغجر يعيش في الأندلس أثناء الحكم العربي لها؛ ليقدم في الفيلم أحد أشهر أغنياته "علي صوتك بالغنا".

وقدم منير عام 1986 فيلم "الطوق والأسورة" عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب والروائي يحيى الطاهر عبد الله، إخراج خيري بشارة، وكتب السيناريو والحوار الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.

وفي عام 1988 قدم منير من جديد مع المخرج خيري بشارة، فيلم "يوم مر ويوم حلو"، أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وجسد منير فيه دور "عرابي الأستورجي" الشاب الاستغلالي الفاشل الذي يدمر أسرة منذ دخوله بها كزوج لواحدة من أفرادها.

وقدم عام 1990 مع الفنان محسن محيي الدين من إخراجه فيلم "شباب على كف عفريت"، كما جسد في فيلم "اشتباه" عام 1991 شخصية "مدحت كامل" الذي يدمر حياة نادية فهمي، والتي لعبتها الفنانة نجلاء فتحي.

وفي عام 1992 قدم الفيلم التليفزيوني "حكايات الغريب" مع المخرجة إنعام محمد علي، وفي عام 1993 شارك بفيلم "ليه يا هرم" مع فريد شوقي، وصلاح السعدني، وميرفت أمين، في عمل من إخراج عمر عبد العزيز، وفي عام 1997 شارك في بطولة الفيلم التليفزيوني "البحث عن توت عنخ آمون" مع حسين فهمي والذي تناول قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في عشرينيات القرن العشرين.

وقدم في عام 2005 شخصية "الدكتور بشير" في فيلم "دنيا" أمام الفنانة حنان ترك، من إخراج اللبنانية جوسلين صعب، وظهر منير بشخصيته الحقيقية في فيلم "مفيش غير كده" عام 2006، وشهد فيلم "ضي" العام الماضي ظهور خاص لمنير بشخصيته الحقيقية.