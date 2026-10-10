وزير الخارجية العُماني يؤكد رفض بلاده لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن السعودية للخطر

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وأعرب البوسعيدي، في مستهل الاتصال عن إدانة سلطنة عُمان لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وتضامنها مع المملكة، مؤكدًا رفض بلاده التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين فيها للخطر.

كما بحث الوزيران آخر التطورات الإقليمية، وأهمية دعم الحلول الدبلوماسية، بما يفضي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس الأول الخميس لاعتداءين.

وأوضحت الهيئة في بيان الجمعة، أن «الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة».

وأشارت إلى أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، بينما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأضافت أنه تم تقديم الرعاية الطبية في الحال للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

إلى ذلك، أكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض وعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.