رئيس وزراء ماليزيا: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر بما يخدم رفاهية شعبي البلدين

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ثمن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بلاده، معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت: «نتمنى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الودية والتعاون الاستراتيجي بين ماليزيا ومصر، بما يعود بالنفع على البلدين».

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الماليزية «سري بردانا» بالعاصمة الإدارية لماليزيا «بوتراجيا».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الماليزي كان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء، وتم التقاط صورة تذكارية، ومشاهدة عرض فني، ثم وقع الرئيس في سجل الزيارات.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى عقد لقاء ثنائي بين الرئيس ورئيس وزراء ماليزيا، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ماليزيا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الماليزي بزيارة الرئيس، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، ومشيرًا إلى أهمية توظيف الزخم الراهن في العلاقات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين المصري والماليزي.