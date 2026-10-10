 لبنان يقرر استمرار تسيير رحلات طيران الشرق الأوسط إلى السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يقرر استمرار تسيير رحلات طيران الشرق الأوسط إلى السعودية

بيروت - أ ش أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 4:14 م

قررت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية استمرار تسيير رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية واتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للمستجدات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني مع رئيس مجلس إدارة المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز، ورئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، بحضور أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك على ضوء الاعتداءات المدانة التي استهدفت مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية.

واستهل رسامني الاجتماع بإدانة الاعتداءات على مطارات المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة السعودية، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما تقدم بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا وأسرة الطيران السعودي.

وبحث المجتمعون في تقييم أثر هذه الاعتداءات على العمليات الجوية، وقرروا استمرار الرحلات إلى المملكة في ضوء متابعة الإجراءات التي تتخذها سلطات الطيران المدني السعودي لإدارة أجوائها، مع مواصلة التقييم اليومي والمستمر واتخاذ التدابير المناسبة في حينها.
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