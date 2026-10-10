الفريق عبدالمنعم التراس: عقيدة المقاتل المصري تنحصر في كلمتين هما النصر أو الشهادة

قال الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة العربية للتصنيع، إن الدرس الحقيقي الذي تعلمه من حرب أكتوبر، يتمثل في معدن الجندي المصري، مؤكدا أن "كلمة خير أجناد الأرض حقيقة لا تقبل الجدال أو الشك فيها على الإطلاق".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الجندي المصري "لا مثيل له"، مؤكدا أن عقيدة المقاتل المصري تنحصر في كلمتين "النصر أو الشهادة".

وأوضح أن جيله كان "محظوظا بالبيئة التي نشأ فيها"، لافتا إلى نشأته في قمة مجد القوات المسلحة بوجود رموز وقادة كبار مثل الفريق عبد المنعم رياض وغيره.

وأشار إلى أن أفكار وتنشئة جيله استُمدت من الأسرة، والمدرسة، ودور العبادة سواء المسجد أو الكنيسة، مؤكدا خلو تلك الفترة من أي مؤثرات خارجية يمكن أن تؤثر على وعيهم بشكل كبير.

ونوه بأن المؤثرات الحالية تشهد "ضعفا في دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة"، لافتا إلى أن "المؤثر الرئيسي على الشباب اليوم هو المواقع الإلكترونية التي يتابعونها" عبر الإنترنت.

وأوضح أن محطة "صوت العرب" كانت في الماضي تقود الرأي العام العربي، وكانت مقالة الراحل محمد حسنين هيكل يوم الجمعة تقود الرأي العام بالكامل.

ونوه بأن الشباب يتلقون اليوم مقاطع فيديو سريعة تمتد لدقيقة أو ثلاث دقائق، مؤكدا أن الخطورة الأكبر تكمن في مصدر تلك المعلومات التي يتم سماعها أو مشاهدتها، بينما جيله كان يعتمد على الكتاب الورقي الذي يوثق كل معلومة أو رقم بذكر مصدره في الهامش لتدقيق ما يستقر في ذهن الإنسان، في حين يواجه الشاب اليوم عبر هاتفه المحمول كما مفتوحا من المعلومات دون معرفة هوية المتحدثين.

وأعرب عن أسفه إزاء إمكانية عدم استماع بعض الشباب للنصائح داخل المنزل لكنه ينساق لما ينشر عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواقع تدار من خلال أجهزة خارجية وليست للتأثير على الرأي العام.