تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بمنطقة دار السلام بعد دفاعه عن ابنة خالته

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جدد قاضى المعارضات بجنوب القاهرة حبس المتهمين بقتل طالب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة دار السلام بسبب دفاعه عن ابنة خالته.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا أفاد باندلاع مشاجرة في منطقة دار السلام، بسبب معاكسة فتاة أسفرت عن وفاة طالب متأثرًا بإصابته بجرح نافذ.

فور تلقي الإخطار أمر اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، بعد هروبهم من مكان الواقعة، وتم نقل جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليه تدخل للدفاع عن ابنة خالته، بعدما تعرضت للمعاكسة من أحد المتهمين، إلا أنه تعرض لعدة طعنات أثناء المشاجرة أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



